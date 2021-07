Landkreis Wunsiedel: Zwei neue Kreisheimatpfleger

Jede Region hat ihre Traditionen. In Hof ist es zum Beispiel der Schlappentag, in Wunsiedel wird traditionell das Brunnenfest gefeiert. Damit Bräuche und die Geschichte dahinter nicht in Vergessenheit geraten, braucht es jemanden, der sich darum kümmert. Im Landkreis Wunsiedel war das 34 Jahre lang Dieter Hempel. Er hat aus gesundheitlichen Gründen aber darum gebeten, aus dem Amt auszuscheiden. Die Nachfolger sind schon gefunden. Ab August sind Dr. Sabine Zehentmeier-Lang, Leiterin des Fichtelgebirgsmuseums, und Walter Rößler, Lehrer aus Weiden, die neuen Kreisheimatpfleger im Landkreis Wunsiedel.