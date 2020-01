Landkreis Wunsiedel: Zwei neue Klimamanager

Beim Thema Klimaschutz ist der Landkreis Wunsiedel Vorreiter in der Region. Bereits seit sieben Jahren – also lange vor der Diskussion um Greta Thunberg und Co. – hat er ein Klimaschutzkonzept. Das hat der Landkreis in den vergangenen Monaten erweitert – mit neuen Maßnahmen und zusätzlichem Personal:

Jürgen Kromer und Nico Stark sind jetzt zwei neue Klimamanager des Landkreises, die im laufenden Jahr viel vor haben – Unter anderem eine Messe rund um das Thema E-Mobilität. Auch die Themen Wasserstoff-Produktion und -Nutzung, Energie- und Termografieberatung wollen sie angehen. Auch mit den Ergebnissen des Jugendklimagipfels setzen sie sich auseinander.