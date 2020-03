Landkreis Wunsiedel: Weniger Schülerinnen und Schüler

Die erste Woche nach den Winterferien haben die Schülerinnen und Schüler in Bayern heute fast geschafft. Im Landkreis Wunsiedel sind das nicht mehr so viele wie vor zehn Jahren.

Allein im Vergleich zum letzten Jahr gehen derzeit fast 190 Schüler weniger im Landkreis Wunsiedel zur Schule – jetzt also rund 5.600. Nur an der Fichtelgebirgsrealschule Marktredwitz gibt es in diesem Schuljahr mehr Schüler. Es gibt aber im Moment mehr Klassen als noch vor zehn Jahren. Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat zuletzt eine Schüler- und Absolventenprognose für Oberfranken veröffentlicht. Bezogen auf die Schulen im Landkreises Wunsiedel zeigt diese, dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den kommenden zehn Jahren insgesamt aber wieder steigen soll.