Landkreis Wunsiedel: Welchen Schutz gibt es gegen die Schweinepest?

Die Schweinepest hingegen ist für Menschen ungefährlich. Trotzdem macht sie vielen Menschen bei uns in der Region immer mehr Angst, nämlich vor allem Landwirten. Für infizierte Haus- und Wildschweine endet die Krankheit fast immer tödlich. Seit diesem Jahr sind auch Fälle in Deutschland belegt, darunter in Sachsen. Kommt die Schweinepest nach Bayern, dann deshalb wohl zuerst über unsere Region.

Der Wunsiedler CSU-Landtagsabgeordnete, der Wunsiedler Landrat Peter Berek haben sich mit Experten aus der Region darüber ausgetauscht, welche Maßnahmen gegen die Ausbreitung nach Bayern helfen könnten – Ein Vorschlag: Eine Hundestaffel, die tote Wildschweine aufspüren soll. Das hat Schöffel dann in München vorgeschlagen. Mittlerweile hat das Bayerische Umweltministerium dafür auch eine Förderung in Aussicht gestellt. Ausgebildet werden die Hunde unter anderem dann in Wunsiedel an der Landesjagdschule. Schöffel will außerdem in Sachsen für eine stärkere Bejagung von Wildschweinen werben, um die Ausbreitung zu verhindern.