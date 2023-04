Landkreis Wunsiedel: Weitere Anregungen für seniorenpolitisches Gesamtkonzept

Die Menschen über 55 im Landkreis Wunsiedel leben gerne im Fichtelgebirge. Das hat eine Befragung gezeigt. Verbesserungsbedarf gibt es aber immer. Wünsche und Erwartungen waren Thema bei drei öffentlichen Workshops. Im Mittelpunkt standen die Bereiche Infrastruktur, pflegerische Versorgung und gesellschaftliche Teilhabe. Die Ergebnisse haben gezeigt: Es gibt einen großen Bedarf an Unterstützung für ältere Menschen im Alltag. Es ist aber auch herausgekommen, dass die Bevölkerung über 55 die bestehenden Beratungs- und Anlaufstellen gar nicht kennt. Die Anregungen werden nun in das Seniorenpolitische Gesamtkonzept einfließen, das in den kommenden Monaten entsteht. Nachdem es den Bürgermeistern vorgelegt wurde, wird es vom Kreistag verabschiedet.