Landkreis Wunsiedel: Vier weitere Corona-Patienten im Klinikum Fichtelgebirge

Im Landkreis Wunsiedel liegt die Inzidenz knapp über 300.

Laut der aktuellen Tagesmeldung gibt es 23 neue Fälle, über 30 weniger als tags zuvor.

Dafür steigt die Zahl der Corona-Patienten im Klinikum Fichtelgebirge. Am Standort Marktredwitz bleibt es bei sieben Fällen, von denen zwei auf der Intensivstation liegen.

Aber in Selb kamen vier neue Corona-Patienten dazu. Dort liegen laut Landkreis aktuell neun infizierte Personen auf der Normal- und drei infizierte Personen auf der Intensivstation.

Außerdem gibt es auch weiterhin Infektionsgeschehen an den Schulen. Von Infektionen betroffen waren jetzt auch die Grundschule, die Mittelschule und das Otto-Hahn-Gymnasium in Marktredwitz, die Mittelschule Selb und die Realschule, das Luisenburg-Gymnasium sowie die Wirtschaftsschule in Wunsiedel.