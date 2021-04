Landkreis Wunsiedel: Verpackungen wandern ab sofort in die Gelbe Tonne

Unseren Müll müssen wir entweder zum Wertstoffhof bringen oder in unsere eigene Tonne vor der Haustür werfen. Im Landkreis Wunsiedel kommt da jetzt noch eine Farbe dazu. Ab sofort leert die Firma Böhme Wertstofferfassung alle zwei Wochen die Gelbe Tonne. Das ist für die etwa 24.000 Haushalte völlig kostenlos. Dafür gibt es keine Container mehr. Was in die Gelbe Tonne kommt, erklärt Geschäftsführer Stefan Böhme:

Bei Papier-Verpackungen und Glas bleibt alles beim Alten. Weitere Infos bekommt ihr hier,