Was soll das werden? Es gibt jemanden im Landkreis Wunsiedel, der Tiefkühlware im Supermarkt einfach in irgendeinem Regal versteckt. Wenn sie dann gefunden werden, sind die Produkte meist schon verdorben. Seit April gab es mehrere Vorfälle in einigen Einkaufsmärkten im Raum Tröstau und Fichtelberg im Landkreis Bayreuth, schreibt die Polizei. Durch die Videokameras hat die Polizei schon einen Tatverdächtigen ermittelt. Bisher ist ein Schaden von rund 500 Euro entstanden.

(Symbolbild)