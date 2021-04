Landkreis Wunsiedel: Testnetz geht an den Start

Ein Schnelltest in einem Fitnessstudio, Wirtshaus oder im Rathaus: Auch wer nicht mobil ist, soll sich im Fichtelgebirge ab sofort unkompliziert auf Corona testen lassen können.

Testen lassen können sich die Wunsiedlerinnen und Wunsiedler zum Beispiel in Arztpraxen und Apotheken. Auch ehrenamtliche Organisationen wie die DLRG bieten Testmöglichkeiten an. Seit dieser Woche ist außerdem eine Mobile Antigen-Schnellteststrecke regelmäßig in Wunsiedel, Marktredwitz, Tröstau, Höchstädt und Arzberg unterwegs. Das Ziel, das über all dem steht: Den Menschen im Landkreis soll ein umfangreiches Testnetz zur Verfügung stehen. Gerade in Hinblick auf Öffnungsstrategien. Auch in Sachen Impfen zieht der Landkreis Wunsiedel weiter an: Ab übermorgen (MO) können sich Impfwillige nicht nur zum Impfzentrum sondern auch zum Arzt mit dem 50/50 Taxi fahren lassen. In den nächsten Tagen kommen ja einige Dosen von AstraZeneca an – dafür können sich alle Ü60-jährigen ohne Priorisierung anmelden.