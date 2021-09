Landkreis Wunsiedel: Sonderimpfaktion für Fans des VER Selb

„Wir brauchen in Deutschland noch mindestens fünf Millionen Impfungen, damit wir gut durch den Herbst und den Winter kommen“, das sagte Gesundheitsminister Jens Spahn kürzlich. Bisher sind 61 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Corona-Virus geimpft.

Die Impfquote in die Höhe treiben will auch der Landkreis Wunsiedel. Das dortige Impfzentrum bietet diese Woche wieder Sonderimpfaktionen an. Heute könnt ihr euch zwischen 10 und 14 Uhr ohne Termin im bfz Marktredwitz impfen lassen. Am Samstag gibt es ein Angebot, dass sich vor allem, aber nicht nur, an die Fans der Selber Wölfe richtet. Die Verantwortlichen des Impfzentrums impfen in der Hockeyhütte in Selb. Der Termin soll die Fans für die kommende Saison der Selber Wölfe in der DEL2 schützen. Am Sonntag gibt es einen Sonderimpftag im Impfzentrum Wunsiedel.

