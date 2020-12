Landkreis Wunsiedel: Schüler können Schnelltests in Schirnding machen lassen

In den vergangenen Wochen haben sich bei der Teststelle des Landkreises Wunsiedel in Schrinding tausende Pendler testen lassen – ab sofort können dort auch Schüler in Quarantäne ein schnelles Testergebnis bekommen, um möglicherweise früher wieder in den Unterricht einzusteigen. Denn üblich ist ja, dass Schüler nach einem Corona-Fall in ihrer Klasse für 14 Tage in Quarantäne müssen. Seit kurzem können sie aber nach fünf Tagen einen Schnelltest machen und, wenn der negativ ist, wieder zur Schule gehen.

An der Teststelle in Schirnding gibt es für diese Tests jetzt spezielle Zeiten für Schüler – nämlich montags bis freitags zwischen 17 und 19 Uhr und am Wochenende zwischen 13 und 14 Uhr. Allerdings legt das Gesundheitsamt des Landkreises fest, wann welcher Schüler seinen Termin hat. Vorher ist auch noch eine Online-Anmeldung vonnöten. Den Link und alle weiteren Infos gibt es unten. Familienangehörige können sich dabei im übrigen aber nicht gleich mittesten lassen.

Aus der Pressemitteilung des Landkreises Wunsiedel:

Künftig sind in der Teststelle spezielle tägliche Zeit-Slots den Testungen von Schülerinnen und Schülern vorbehalten. Durchgeführt werden können die Schnelltests

von Montag bis Freitag zwischen 17:00 und 19:00 Uhr

sowie Samstag und Sonntag zwischen 13:00 und 14:00 Uhr.

Der Tag der Testung für die betroffenen Schüler*innen wird durch das Gesundheitsamt festgelegt, welches die Familien über diesen auch informiert. Die Verantwortlichen im Landkreis weisen darauf hin, dass in dieser Zeit ausschließlich Schnelltests für Kohorteninsolierte durchgeführt werden können. Die Testung von Familienmitgliedern in dieser Zeit ist nicht möglich.

Alle Schüler*innen, die sich testen lassen möchten, müssen unbedingt vorregistriert sein. Möglich ist die Anmeldung unter folgendem Link.

Minderjährige Schüler*innen müssen zudem eine Einverständniserklärung der Eltern vorlegen, in der im gelb markierten Feld die Schule selbst eingetragen werden muss. Dies ist wichtig, weil auch die Schule über das Testergebnis informiert wird. Sinnvoll ist es deshalb, wenn minderjährige Schüler*innen von einem Erziehungsberechtigten zum Schnelltest begleitet werden, welche dann die Einverständniserklärung unterschreiben können. Sollte eine andere Person die Schüler*innen begleiten, wäre eine Vollmacht der Eltern notwendig. Die Schüler*innen können die Teststelle direkt nach dem Test wieder verlassen; das Testergebnis wird per E-Mail zugeschickt, sobald es vorliegt.