Landkreis Wunsiedel: Radwegebeschilderung auf der Zielgeraden

Die Beschilderung der Radwege im Landkreis Wunsiedel hatte teilweise weit mehr als 30 Jahre „auf dem Buckel“. Seit vergangenem Herbst arbeiten viele fleißige Helfer deshalb daran, das komplette Radwegenetz im Landkreis neu auszuschildern.

Noch gibt es einige kleine Lücken, aber die sollen schon bald der Vergangenheit angehören. Das Radwegenetz wird den bundesweiten Anforderungen für den Radverkehr angepasst und soll seine Nutzer nach seiner Fertigstellung wieder zuverlässig durch die Region leiten. Insgesamt seien bisher fast 600 Zielwegweiser an 175 Standorten ersetzt oder neu aufgestellt worden. Die Montage von Zwischenwegweisern an 1.200 weiteren Punkten sei in vollem Gange, heißt es von den Verantwortlichen im Naturpark Fichtelgebirge. Die neue Beschilderung legt Wert auf fahrbare Verbindungslinien zwischen den einzelnen Gemeinden, in die Wegenetze der benachbarten Landkreise und ins Nachbarland Tschechien. Die ausgewiesenen Strecken haben dabei unterschiedliche Qualitäten. Der Fokus liegt auf landschaftlich attraktiven Strecken über Gemeindeverbindungsstraßen, wie auch Feld- und Forstwege.

(Symbilbild)