Landkreis Wunsiedel: Ortsdurchfahrt Voitsumra wird saniert

Manche Straßen in der Euroherz-Region gleichen eher einer Buckelpiste. Eine davon ist die Ortsdurchfahrt von Voitsumra auf der Kreisstraße WUN2. Die Straße ist nämlich schon in die Jahre gekommen und weist Risse und andere Schäden auf. Für den Landkreis Wunsiedel ist die Baumaßnahme, die an diesem Wochenende startet, die letzte für dieses Jahr. Der Grund: Der Landkreis darf pro Jahr nicht mehr als 450.000 Euro für den Straßenbau ausgeben. In die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Voitsumra investiert er allein schon 375.000 Euro. Im nächsten Jahr geht es mit Bauarbeiten an der WUN18 in Seußen und an der WUN14 Rathaushütte mit der Anbindung zum EDEKA Logistikzentrum weiter. 2023 folgt die WUN14 Hornschuchstraße in Wunsiedel.