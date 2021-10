Landkreis Wunsiedel: Online-Auftakt für Kulturentwicklungskonzept

Der Landkreis Wunsiedel ist mit den Luisenburg-Festspielen und dem Rosenthal-Theater in Selb kulturell gut aufgestellt. Verbesserungsmöglichkeiten gibt es aber immer. Der Landkreis will in den nächsten Monaten ein Kulturentwicklungskonzept erarbeiten. Es ist Teil des LEADER-Projekts „#freiraum für Kultur Fichtelgebirge 2030“. Städte und Gemeinden haben im ersten Schritt alle kulturellen Einrichtungen im Landkreis Wunsiedel zusammengetragen. Ein Kulturbeirat hat sich gebildet, und jetzt folgt ein Online-Auftakt Workshop. Der findet am 27. Oktober statt. Mitmachen können alle, die sich für Kultur interessieren und engagieren.

Online-Auftakt Workshop am 27.10.2021 von 17:30 bis 19:30 Uhr

Interessierte können sich per E-Mail bei Christina Heydenreich unter heydenreich@fichtelgebirgsmuseum.de bis zum 25.10.2021 anmelden.