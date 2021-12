Landkreis Wunsiedel: Niedrige Inzidenz dank Kontaktverfolgung

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von rund 229 steht der Landkreis Wunsiedel in Bayern mit am besten da. Die niedrigste Inzidenz weist aktuell die Stadt Weiden in der Oberpfalz auf. Am Sonntag (12.12.) hatte der Landkreis Wunsiedel sogar die niedrigste Inzidenz im ganzen Freistaat. Doch wie machen die das nur?

Wir hören ja immer wieder von Gesundheitsämtern, die die Kontaktverfolgung nicht mehr bewältigen können. Im Landkreis Wunsiedel setzt das Landratsamt dagegen auf genau diese, mit einem sogenannten Contact-Tracing-Team, kurz CTT. Die Mitarbeiter des Teams telefonieren täglich mit Infizierten in Quarantäne, deren Kontaktpersonen und Reiserückkehrern aus Risikogebieten, heißt es in einer Mitteilung. Und weiter: Sie sind empathisch und erste Ansprechpartner der Bürger bei Fragen zu Corona. Unterstützung bekommt das CTT außerdem aus anderen Fachbereichen des Landratsamtes. Entwarnung bedeutet die vergleichsweise niedrige Inzidenz aber nicht, mahnt Landrat Peter Berek. Zur Pandemie-Bekämpfung müsse jeder weiterhin die Corona-Regeln einhalten und sich impfen lassen.