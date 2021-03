Landkreis Wunsiedel: Neue Teststrategie für Schulöffnungen

Inzidenz hoch – viele Beschränkungen – Inzidenz niedrig – Lockerungen: So könnte man die aktuellen Regeln der Bund-Länder zusammenfassen. Davon hält der Wunsiedler Landrat Peter Berek aber nicht unbedingt viel. Er wünscht sich, dass auch Regionen mit hohen Inzidenzen mehr Öffnen dürfen – unter Test-Bedingungen. Genau da packt er in seinem Landkreis jetzt auch noch stärker an:

© Landratsamt Wunsiedel

so Berek. Das neue Gurgel-Testkonzept soll dann ab kommenden Montag flächendeckender starten – erst einmal in den Notgruppen der Grundschulen. Wenn es sich bewährt, könnte es der Landkreis ausweiten, wenn das Gesundheitsministerium zustimmt.