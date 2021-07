Landkreis Wunsiedel: Neue Ansprechpartner in der Wirtschaftsförderung

Die Wirtschaft hat durch die Corona-Pandemie einen herben Rückschlag erlebt. Langsam erholt sie sich wieder. In der regionalen Wirtschaft wird die Stimmung wieder positiver. Das soll sich auch in neuen Investitionen niederschlagen, hofft unter anderem der Landkreis Wunsiedel. Er hat deshalb zwei neue Mitarbeiter in der Wirtschaftsförderung angestellt. Landrat Peter Berek:

Die Wirtschaftsförderung verstärken Alexander Popp und Florian Ernst. Sie sind in Zukunft die neuen Ansprechpartner für die Unternehmen im Landkreis Wunsiedel, aber auch für potentielle Investoren.