Schulen im Landkreis Wunsiedel: Maskenpflicht in allen Jahrgangsstufen

Wie der bayrische Kultusminister Michael Piazolo mitgeteilt hat, findet der Unterricht in Bayern an den weiterführenden Schulen wieder ohne Maske statt. Das gilt aber nicht für den Landkreis Wunsiedel: Das staatliche Schulamt hat die Schulleiter darüber informiert, dass die Maskenpflicht an den Schulen verlängert wird. Das heißt: Es gilt zunächst für eine Woche Maskenpflicht in ALLEN Jahrgangsstufen – also auch in den Grundschulen. Die Corona-Fallzahlen im Landkreis Wunsiedel haben nämlich den ersten Signalwert von 35 Fällen auf 100.000 Einwohner heute überschritten. Deshalb reagiert der Landkreis umgehend. Der Krisenstab berät aktuell. Der Wunsiedler Landrat Peter Berek appelliert unterdessen erneut an die Bürgerinnen und Bürger: Diese sollen sich genau überlegen, welche Treffen und Kontakte derzeit wirklich nötig seien.