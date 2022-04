Landkreis Wunsiedel: Kreistag verabschiedet den Haushalt einstimmig

Nach den Osterferien stehen wieder viele Stadt- und Gemeinderatssitzungen auf dem Plan. Viele Kommunen nutzen diese, um den Haushalt für das Jahr 2022 festzuzurren. Der Kreistag in Wunsiedel hat seinen Haushalt in der jüngsten Sitzung einstimmig verabschiedet. Von den 138,9 Millionen Euro kann der Landkreis Wunsiedel 15,7 Millionen Euro in unterschiedliche Projekte investieren. Landrat Peter Berek:

Geld fließt zum Beispiel in die Generalsanierung der Realschulturnhalle in Selb, den Neubau einer Dreifachturnhalle in Marktredwitz und in die Sanierung des Otto-Hahn-Gymnasiums in Marktredwitz. Der Landkreis Wunsiedel will sich aber auch im Bereich Mobilität weiterentwickeln. Er will die Fichtel-Baxis ausbauen und einen ÖPNV auf Abruf einführen.