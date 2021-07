Landkreis Wunsiedel: Impfen ohne Termin in Selb

Die Corona-Impfkampagne ist ins Stocken geraten. Damit sie wieder Fahrt aufnimmt, gibt es zahlreiche Sonderaktionen. In vielen Städten könnt ihr euch mittlerweile ohne Termin impfen lassen. Heute zum Beispiel in Selb am Place de Beaucouzé. Los geht’s um 11 Uhr auf dem Parkplatz des Nahversorgungszentrums. Anke Rieß-Fähnrich, Medienreferentin des Landratsamts Wunsiedel

Die Aktion ist teil einer ganzen Reihe. Noch bis Montag (26.7.) könnt ihr euch im Landkreis Wunsiedel ohne Termin impfen lassen. Am Wochenende geht das im Impfzentrum in Wunsiedel.

Im Impfzentrum in Hof könnt ihr euch heute und morgen noch bei einer Impfaktion mit dem Präparat von Johnson&Johnson impfen lassen. Der Vorteil: Ihr braucht nur eine Spritze.