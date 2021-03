Landkreis Wunsiedel: Gurgel-Tests jetzt für alle Schulen möglich

Seit zwei Wochen gurgeln die Kinder der Notgruppen in den Grundschulen Wunsiedel, Marktredwitz, Kirchenlamitz, Marktleuthen, Arzberg und Schirnding/Hohenberg fleißig. Jetzt sollen die Gurgel-Pool-PCR-Tests im gesamten Landkreis Wunsiedel möglich werden. Wie das Landratsamt mitteilt, hat das Bayerische Gesundheitsministerium einer Fortführung und Ausweitung des Tests zugestimmt. Außerdem will das Gesundheitsministerium die Tests finanzieren. Bereits in dieser Woche haben vier weitere Grundschulen die Tests erhalten. Schon bald könnten alle Schulen das Angebot für sich übernehmen. Damit sollen Infektionen schneller aufgedeckt und Ketten unterbrochen werden. Der Landkreis Hof will das Gurgel-Modell offenbar auch übernehmen, wie es in der Mitteilung weiter heißt.