Landkreis Wunsiedel: Gesundheitsregion Plus soll bleiben

Ein Bus, der kranke Menschen zum Facharzt bringt; eine Initiative, die zum Laufen animieren soll und so fit hält und das Klima schont; ein Stammtisch für Mediziner, um Nachwuchs in die Region zu locken und noch viel mehr – dafür ist jeweils die Gesundheitsregion Plus im Landkreis Wunsiedel verantwortlich. 2016 hat er das Konzept vom Bayerischen Gesundheitsministerium übernommen, bis 2025 bleibt es mindestens noch bestehen. Das hat der Kreisausschuss gestern beschlossen und den Förderantrag erneuert. Derzeit laufen bereits die Planungen für die dritte Auflage des Wettbewerbs 10.000 Schritte, außerdem steht heuer die Prävention von Herzinfarkten im Mittelpunkt.