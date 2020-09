Landkreis Wunsiedel: Förderprogramm für Medizinstudenten beschlossen

Menschen fürs Fichtelgebirge begeistern – das hat sich der Landkreis Wunsiedel schon lange auf die Fahne geschrieben. Jetzt geht er deshalb auf die Medizinstudenten zu, um die hausärztliche Versorgung im Landkreis auch für die kommenden Jahre zu sichern. Der Kreisausschuss hat deshalb in seiner Sitzung in dieser Woche beschlossen, ein eigenes Förderprogramm für Medizinstudenten an den Start zu bringen. Das Team der Gesundheitsregion Plus hat schon in den vergangenen Jahren beispielsweise den Medizinerstammtisch ins Leben gerufen. Ab dem neuen Jahr sollen jährlich ein bis zwei Studenten in ein Stipendienprogramm aufgenommen werden. Sie sollen vorher ein Bewerbungs- und Auswahlverfahren durchlaufen, während des Stipendiums bekommen die Studenten dann einen Hausarzt als Mentor an die Seite gestellt. Monatlich erhalten sie zudem 500 Euro für maximal 60 Monate. Die Kosten dafür trägt der Landkreis.