Landkreis Wunsiedel: FamilienApp in der Mache, Veröffentlichung im Frühjahr geplant

Eine Fichtelapp mit allen Infos rund um den Landkreis Wunsiedel – das ist eine der Ideen des Projekts Smartes Fichtelgebirge. Bevor die aber auf den Markt kommt, entwickelt der Landkreis zumindest schon einmal eine App für alle Familien. Das schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Statt auf Flyer und Broschüren setzt das Jugendamt also künftig auf online und damit auf den umweltfreundlicheren und bequemeren Weg. Die Familienapp wird Ratgeber, Veranstaltungskalender und Adressbuch in einem. Alle wichtigen Termine, Telefonnummern und Dokumente sollen dort sofort zugänglich sein. Wenn die Programmierung zügig vorangeht, dann könnte die App schon im Frühjahr verfügbar sein.