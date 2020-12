Landkreis Wunsiedel: BRK Kreisverband wird Impfzentrum betreiben

Seit Beginn der Pandemie ist das Rote Kreuz noch mehr im Einsatz als sowieso schon. Jetzt steht für den BRK Kreisverband Wunsiedel eine weitere Aufgabe auf der Agenda: Er wird das Impfzentrum des Landkreises betreiben. Das schreibt der Landkreis in einer aktuellen Mitteilung. Das Zentrum wird im BRK-Haus in Wunsiedel eingerichtet. Damit wird es zum 15. Dezember wie nach Plan einsatzbereit sein. Termine sollen telefonisch und online ausgemacht werden können. Neben Impfungen vor Ort soll es auch ein Team geben, das in Heimen eingesetzt wird. Thomas Ulbrich, der BRK-Kreisgeschäftsführer, betont in einer aktuellen Mitteilung, dass sich die Beschäftigten mit den Aufgabenfeldern identifizieren und sich mit Leidenschaft einbringen werden.