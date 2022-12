Landkreis Wunsiedel: Auch hier klafft ein Millionenloch

Die Stadt Hof muss im Haushalt fürs kommende Jahr irgendwie eine Lücke von 14 Millionen Euro ausgleichen. Und auch der Landkreis Wunsiedel hat bei seiner Haushaltsplanung mit einem Millionenloch zu tun: Es geht um über elf Millionen Euro (genauer: 11,2 Mio.). Das kam bei ersten Beratungen im Kreistag diese Woche heraus.

Schuld an dieser enormen Lücke sind die steigenden Kosten in nahezu allen Bereichen: Explodierende Energie- und Spritpreise, steigende Personalkosten und das geplante Bürgergeld zwingen den Landkreis Wunsiedel überall mehr Geld für die einzelnen Posten einzuplanen. Vor allem für den Unterhalt der landkreiseigenen Gebäude, der Schulen und des Landratsamtes muss der Landkreis mehrere Millionen in die Hand nehmen. Durch Bürgergeld dürften Kosten von eineinhalb Millionen Euro auf den Landkreis Wunsiedel zukommen.