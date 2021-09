Landkreis Wunsiedel: 3G-Regel gilt ab Mittwoch wieder

Es ist ein Auf und Ab mit der 3G-Regel. Erst wird sie aufgehoben, dann tritt sie ein paar Tage später wieder in Kraft. So ist es auch im Landkreis Wunsiedel. Wie das Landratsamt meldet, gilt die 3G-Regelung ab dem kommenden Mittwoch wieder. Der Grund: Die Sieben-Tage-Inzidenz hat den Schwellenwert von 35 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten. Das heißt, dann braucht ihr wieder einen negativen Corona-Test, wenn ihr nicht geimpft oder genesen seid. Die Regelung gilt zum Beispiel für den Besuch beim Friseur, im Restaurant oder im Kino. Heute liegt die Inzidenz im Landkreis Wunsiedel bei 50.

Die Stadt Hof verzeichnet einen Wert von 55 und der Landkreis Hof liegt bei 36. Auch hier gilt die 3G-Regel. Der Landkreis Tirschenreuth hat mit 13,9 den niedrigsten Wert im gesamten Freistaat Bayern.