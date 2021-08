Landkreis und Stadt Hof: 10 Klassen fallen im kommenden Schuljahr weg

In diesem Corona-Schuljahr haben die Schüler die Kacheln beim Online-Unterricht zählen können, um herauszufinden, wie viele Mitschüler sie haben. Zeitweise haben sie diese dann ja in Präsenz im Unterricht getroffen. Dass sich genau an dieser Schüleranzahl oftmals was ändern kann, zeigt die aktuelle Lage in Stadt und Landkreis Hof. Hier fallen im kommenden Jahr insgesamt 10 Klassen weg. Den Grund verrät uns der zuständige Schulamtsleiter Stefan Stadelmann im Euroherz-Interview. Demnach gibt es Richtlinien zur Klassenbildung und -größe. 14 Schüler müssen demnach in einer Grundschulklasse mindestens zusammenkommen, 15 beispielsweise in Mittelschulen. Wenn das nicht der Fall ist, können die Klassen nicht zustande kommen. So auch in Münchberg – hier wird eine Kooperationsklasse wegfallen. Das ist kein seltenes Phänomen, sagt auch Stefan Kuen von der Regierung von Oberfranken:

Diese Klassen sind betroffen:

Mittelschule Bayerisches Vogtland Feilitzsch

Mittelschule Schwarzenbach an der Saale

Grundschule Münchberg

Mittelschule Schwarzenbach am Wald

Mittelschule Helmbrechts

Christian-Wolfrum-Mittelschule Hof

Hofecker Mittelschule Hof

Münster-Mittelschule Hof

Grundschule in Moschendorf

Neustädter Grundschule