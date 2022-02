Landkreis Tirschenreuth: Zwei Männer erschossen

Bereits am Freitagabend hat die Polizei zwei Männer tot in einer Wohnung im östlichen Landkreis Tirschenreuth aufgefunden. Erst jetzt – nach der Obduktion – hat sie Details dazu herausgegeben:

Demnach geht die Kripo Weiden von einem Tötungsdelikt aus. Ein 51-Jähriger soll seinen 55-jährigen Nachbarn erschossen haben und danach sich selbst. Die Lebensgefährtin des 55-Jährigen hatte die Leichen in ihrer Wohnung gefunden und den Notruf verständigt. Die Polizei fand die Schusswaffe in direkter Nähe zu den Toten. Sie geht davon aus, dass es vor den tödlichen Schüssen einen Streit zwischen den Männern gegeben haben könnte. Die Waffe des 51-Jährigen war offenbar legal in seinem Besitz.