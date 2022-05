Landkreis Tirschenreuth: Wiedereröffnung des Impfzentrums nach Umzug

Die Nachfrage nach Corona-Impfungen hat in den vergangenen Wochen stark nachgelassen. Dieses Bild zeigt sich auch im Landkreis Tirschenreuth. Dieser Umstand, aber auch die geplanten Umbaumaßnahmen am ehemaligen Krankenhaus in Waldsassen sorgen dafür, dass das Impfzentrum nach Tirschenreuth umziehen musste. Am Nachmittag wird Landrat Roland Grillmeier das neue Impfzentrum am Marktplatz offiziell eröffnen.

Impfen lassen könnt ihr euch heute außerdem zwischen 12 und 16 Uhr im MAKkultur in Marktredwitz. Im Landkreis Hof impft die Praxis Dr. Häußinger/Dr. Gebert in ihren Räumen in Berg und Lichtenberg. Eine Impfaktion ohne Termin findet zwischen 13 und 18 Uhr auch in der Praxis Breit / Reuter / Seuß im Ärztezentrum in Hof-Moschendorf statt.