Landkreis Tirschenreuth: Ukrainische Geflüchtete werden im Kloster untergebracht

Nach Einschätzungen des Freistaates könnten bis zu 100 Tausend Geflüchtete aus der Ukraine zu uns nach Bayern kommen. In der Euroherz-Region werden deswegen Vorbereitungen getroffen, um die Menschen unterbringen zu können. Im Landkreis Tirschenreuth ist zum Beispiel das Kloster Fockenfeld hergerichtet worden.

Regierungsdirektorin Regina Kestel:

Insgesamt können bis zu 120 Menschen im Kloster untergebracht werden. In den kommenden Tagen werden die ersten 50 Geflüchteten aus dem Ankerzentrum Regensburg in Fockenfeld eintreffen. Demnächst sollen dann weitere 50 Menschen folgen. Neben dem BRK in Tirschenreuth wird auch der Integrationslotse des Landkreises sowie das Sozialamt die Geflüchteten betreuen.