Landkreis Tirschenreuth: Testnachweispflicht in Kitas bereits ab kommender Woche

In den Schulen gehört es bereits zum Alltag dazu – nun kommt auch für Kinder in Kitas und Krippen, nach den Weihnachtsferien, eine Testnachweispflicht. Das hat das bayerische Kabinett zu Beginn der Woche bekanntgegeben. Weil im Landkreis Tirschenreuth gerade in letzter Zeit immer wieder positive Corona-Fälle in Kitas aufgetreten und dadurch oft ganze Gruppen in Quarantäne geschickt worden sind, führt der Landkreis die Testpflicht aber bereits ab kommendem Dienstag ein. Alle Kinder, die im Landkreis Kindertageseinrichtungen, -pflegestellen oder Ferientagesbetreuungen besuchen, müssen an zwei verschiedenen Tagen pro Woche getestet werden. Diese Regelung soll für einen zusätzlichen Schutzmechanismus sorgen, so Landrat Roland Grillmeier in einer Pressemitteilung. Alle Eltern erhalten Berechtigungsscheine, um kostenlose Schnelltests in den Apotheken zu erhalten.

„Die Eltern müssen ab Dienstag der Einrichtung schriftlich bestätigen, dass sie ihr Kind mittels

Selbsttest (max. 24 Std. vor Betreuungsbeginn) negativ getestet haben oder einen

Testnachweis einer Teststelle vorlegen (PCR-Test max. 48 Std. alt, Schnelltest max. 24 Std. alt).

Eltern erhalten in den Einrichtungen entsprechende Berechtigungsscheine zum kostenlosen

Abholen der Schnelltests in Apotheken und eine Musterbescheinigung über das Vorliegen eines

negativen Testergebnisses.“ (Landratsamt Tirschenreuth)