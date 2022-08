Landkreis Tirschenreuth: Schwerer Verkehrsunfall auf der A93

Im Landkreis Tirschenreuth hat es heute auf der A93 einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Zwischen Wiesau und Falkenberg ist ein Lastwagen aus bisher unbekannter Ursache in ein Baustellensicherungsfahrzeug geprallt. Danach ist der Lastwagen noch in die Mittelleitplanke gekracht. Der 57-jährige LKW-Fahrer ist im Führerhaus eingeklemmt worden. Die Feuerwehr hat ihn daraus befreit und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Mit ihm im Fahrzeug befand sich auch noch ein kleiner Hund. Um ihn haben sich die Einsatzkräfte vor Ort gekümmert. Die A93 ist aktuell ab Wiesau komplett gesperrt.