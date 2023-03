Landkreis Tirschenreuth: Saunen und Dampfbäder wieder geöffnet

Im Landkreis Tirschenreuth könnt ihr ab heute (01. März) wieder schwitzen – die Saunen und Dampfbäder machen wieder auf. Im vergangenen Jahr hatten ja viele Hallenbäder in der Region verschiedene Maßnahmen ergriffen, um Energie zu sparen. Einige Einrichtungen haben zum Beispiel die Wassertemperatur in den Becken gesenkt, andere haben eben ihre Saunen dicht gemacht. Auch die Hallenbäder im Landkreis Tirschenreuth haben ihre Saunen und Dampfbäder geschlossen. Wie das Landratsamt Tirschenreuth jetzt mitteilt, sind die Saunen in den Hallenbädern in Kemnath, Tirschenreuth und Waldsassen ab sofort aber wieder geöffnet. Landrat Roland Grillmeier hat das entschieden, weil die Energieversorgung im Landkreis gesichert sei, heißt es. Die Hallenbäder im Landkreis Tirschenreuth sollen noch bis Mai geöffnet bleiben, so Grillmeier.