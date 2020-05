Landkreis Tirschenreuth: Sanitäter der Bundeswehr unterstützen

Der Landkreis Tirschenreuth ist der Landkreis in der Region, der am meisten Corona-Infizierte melden. Aktuell liegt die Zahl der Infizierten bei über 1.100. Für die Einsatzkräfte vor Ort bedeutet das eine enorme Belastung. Jetzt unterstützen Sanitäter der Bundeswehr alle Rettungswachen des BRK im Landkreis. Bis Ende Mai helfen vier Notfallsanitäter und -sanitäterinnen und zwei Rettungssanitäter vom Sanitätslehrregiment Feldkirchen. Sie beziehen Quartier in der Kreisstadt. Oberbootsmann und Notfallsanitäterin Nadine Lichte sieht es als schöne Aufgabe, den Kollegen im Landkreis Tirschenreuth helfen zu können. In einer aktuellen Mitteilung sagt sie: „Wir sind hier gut aufgenommen worden und fühlen uns sehr wohl in der Region!“

© Foto: Landkreis Tirschenreuth / Stefan Malzer