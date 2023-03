Landkreis Tirschenreuth: Landschaftsschutzgebiet um Waldsassen geplant

Für den Landkreis Tirschenreuth ist die Klosterlandschaft im Stiftland besonders wichtig. Teile dieser Landschaft sollen deswegen zu Landschaftsschutzgebieten werden. Das plant der Landkreis Tirschenreuth, doch es gab in der Vergangenheit viel Kritik. Geplant war ursprünglich eine Fläche von 10.000 Hektar. Ein fünftel davon wären private Flächen gewesen. Der Landkreis hat die Pläne nochmal überarbeitet. Jetzt soll das Landschaftsschutzgebiet noch gut 7.000 Hektar groß sein und nur noch 67 Hektar Privatgrund. Selbst über die Flächen will Landrat Grillmeier aber nochmal mit den Eigentümern sprechen. Die Freiwilligkeit bei solchen Themen, sei ihm ein Anliegen, so Grillmeier in einer Mitteilung. Derzeit werden die Karten und die Verordnung erstellt, so das Landratsamt. Sobald die Entwürfe fertig sind, werden die den Gemeinden und den beteiligten Stellen zur Stellungnahme zugeleitet. Dann werden die Karten und der Entwurf der Rechtsverordnung öffentlich bekannt gemacht.