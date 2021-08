Landkreis Tirschenreuth: Impfbus wieder unterwegs

Neben dem Burger und den Pommes schnell noch eine Corona-Impfung mitnehmen… Das geht mittlerweile, zum Beispiel in Mitterteich im Landkreis Tirschenreuth. Der Impfbus ist ab sofort nämlich wieder on tour. Er legt die gleiche Route zurück wie beim letzten Mal. Erster Halt ist heute am Edeka-Parkplatz in Tirschenreuth. Morgen geht’s weiter bei der Freiwilligen Feuerwehr in Wiesau und am Montag macht der Impfbus am McDonalds in Mitterteich Station. Die genauen Termine findet ihr auf euroherz.de. Eigentlich sind die Termine für die Menschen gedacht, die sich vor drei Wochen schon einmal am Impfbus haben impfen lassen. Es sind aber auch Erstimpfungen möglich.

14.08.2021, 10-16 Uhr, Edeka Tirschenreuth

15.0.82021, 13-16 Uhr, FFW Wiesau

16.08.2021, 17-20 Uhr, McDonalds Mitterteich

17.08.2021, 11-17 Uhr, Rewe Erbendorf

19.08.2021, 11-19 Uhr, Edeka Kemnath

21.08.2021, 09-13 Uhr, Rewe Neusorg

21.08.2021, 16-18 Uhr, Geschichtspark Bärnau

22.08.2021, 11-17 Uhr, McDonalds Mitterteich