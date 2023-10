Landkreis Tirschenreuth im VGN: Mobilitätsbefragung gestartet

Ab dem kommenden Jahr gehören alle oberfränkischen Landkreise zum Verkehrsverbund Großraum Nürnberg. Auch der Landkreis Tirschenreuth tritt dem VGN bei. Das Landratsamt möchte nun herausfinden, was sich die Menschen für ihren ÖPNV wünschen. Deshalb läuft seit dieser Woche eine Mobilitätsbefragung. Dabei haben 1000 Haushalte einen Brief per Post bekommen. Auf dem ist ein QR-Code drauf, über den es zur Umfrage geht. Das Landratsamt in Tirschenreuth macht jetzt nochmal auf diese Befragung aufmerksam. Es möchte nämlich vermeiden, dass die Briefe für eine Betrugsmasche gehalten werden.