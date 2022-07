Landkreis Tirschenreuth: Familien bekommen Fragebögen zugeschickt

Viele Menschen wünschen sich eigene Kinder, doch damit tun sich automatisch viele Fragen auf. Um Familien dabei zu unterstützen bietet der Landkreis Tirschenreuth zum Beispiel Eltern-Kind-Gruppen, Kurse und offene Treffs an. Das Angebot will der Landkreis durch ein Förderprogramm des Bayerischen Familienministeriums verbessern. Dazu führt das Landratsamt jetzt im Juli eine Befragung durch. Zufällig ausgewählte Familien bekommen in den kommenden Tagen einen Fragebogen mit der Post. Darin können sie zum Beispiel angeben, ob sie sich mehr Themen wie Pubertät oder Homeoffice wünschen. Aus den Ergebnissen will der Landkreis Tirschenreuth ein Konzept der Familienbildung erstellen und Familienstützpunkte einrichten. Das sind Anlaufstellen, die mit verschiedenen Einrichtungen vernetzt sind und bei denen Familien passende Angebote ihrer Kommune finden können.