Landkreis Tirschenreuth: Brand bei Plößberger Betrieb

In Plößberg im Landkreis Tirschenreuth ist es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Grund war ein Brand in einem holzverarbeitenden Betrieb, teilt die Tirschenreuther Polizei mit.

In einer Entrindungsanlage auf dem Gelände des Betriebes hat sich demnach ein Antriebsriemen überhitzt. Grund war wohl ein technischer Defekt. Dadurch ist ein Schmorbrand entstanden, der zu der Rauchentwicklung geführt hat.

Der Entstehungsbrand konnte laut Polizei durch Mitarbeiter des Betriebes gelöscht werden. Es gab demnach nur einen geringen Schaden, verletzt wurde niemand.