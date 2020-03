Landkreis Tirschenreuth: 40 bestätigte Corona-Fälle

Die Zahl der Infizierten steigt in der Euroherz-Region weiter an. Im Landkreis Hof ist die Zahl der Infizierten auf elf gestiegen, im Landkreis Wunsiedel auf 14. Im Landkreis Tirschenreuth gibt es mittlerweile 40 bestätigte Fälle, der Schwerpunkt liegt im Raum Mitterteich mit 19 Fällen. Soziale Kontakte sollten deshalb auf ein Minimum reduziert werden, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Pressestelle des Landkreises Tirschenreuth.

Seit dieser Woche gilt ja der Katastrophenfall in Bayern. Auch in der Region gibt es deshalb einige Maßnahmen und Einschränkungen. Deshalb haben viele Behören, Landratsämter sowie Städte und Gemeinden den Besucherverkehr verboten oder eingeschränkt. Mehr dazu gibt´s auch auf unserer Website.