Landkreis Kronach: IS-Kämpfer in Ludwigsstadt festgenommen

Die Polizei hat in Ludwigsstadt im Kreis Kronach einen mutmaßlichen IS-Kämpfer festgenommen. Das berichtet die DPA unter Berufung auf die Generalstaatsanwaltschaft München. Der tadschikische Staatsangehörige soll sich 2015 in Syrien an der Terrororganisation Islamischer Staat beteiligt haben. Demnach wurde der Mann Anfang 2015 in Moskau für den IS angeworben. Nach einem Koranstudium und einer militärischen Ausbildung in Syrien soll er in Aleppo 22 Tage aufseiten des IS gekämpft haben. Festgenommen wurde der Beschuldigte am Mittwoch bei einer Wohnungsdurchsuchung. Der Ermittlungsrichter des Oberlandesgerichts München hat am Donnerstag Haftbefehl erlassen.