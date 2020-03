Landkreis Hof: Schulschwänzer bekommen mehr Bußgelder aufgebrummt

Die Schülerinnen und Schüler dürften nach den Ferien wieder gut erholt sein und frisch in den Unterricht starten. Wenn sie unentschuldigt nicht in der Schule auftauchen, kann das verschiedene Gründe haben: Leistungsdruck, Angst oder einfach keine Lust. Im schlimmsten Fall kann dann ein Bußgeldbescheid ins Haus flattern. Das waren im vergangenen Jahr deutlich mehr in Bayern als noch ein Jahr davor. Das ergab eine Umfrage unter 14 Landkreisen und kreisfreien Städten. Der Landkreis Hof stellte 91 Bußgeldbescheide mit einen Gesamtbetrag von rund 32 800 Euro aus. Das waren 33 mehr als noch 2018. Am häufigsten gehen Bußgelder an Berufsschuler, gefolgt von Mittelschülern. An „Fridays for Future“ kann es übrigens nicht gelegen haben. Alle Befragten gaben einheitlich an: Wer statt zur Schule zu einer Demo gegangen ist, hat keinen Bußgeldbescheid bekommen.