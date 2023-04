Mit 65 Jahren müssen Feuerwehrleute aus dem aktiven Dienst ausscheiden. Deswegen gibt es im Landkreis Hof nun auch einen Wechsel in der Führung. Auf Reiner Hoffmann folgt Marco Kolbinger als neuer Kreisbrandrat. Er war bereits im Februar gewählt worden, am Abend wird er im Landratsamt offiziell in sein Amt eingeführt. Gleichzeitig wird Landrat Oliver Bär Reiner Hoffmann verabschieden. Er war zehn Jahre lang Kreisbrandrat im Landkreis Hof.