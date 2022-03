Landkreis Hof: Neue E-Ladesäulen in Planung

Egal, ob Benzin, Diesel oder Elektro: Tanken wird teurer. Elektro-Autos sind immerhin die klimafreundlichere Alternative. Allein im Landkreis Hof ist die Zahl der Zulassungen von E-Autos im vergangenen Jahr um 110 Prozent gestiegen. Bei den Hybridfahrzeugen haben sich die Zulassungen verdoppelt. Das Klimaschutzmanagement des Landkreises hat die 27 Kommunen befragt, ob sie Ladesäulen benötigen. 13 davon nehmen jetzt an einem entsprechenden Förderprogramm teil. Geroldsgrün, Rehau, Schauenstein, Schwarzenbach am Wald und Stammbach haben schon einen positiven Bescheid erhalten. Es sind 15 Normal-Stationen und vier Schnellladesäulen in Planung. Sie sollen noch dieses Jahr in Betrieb gehen.