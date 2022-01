Landkreis Hof: Neue Corona-Teststellen

2G-Plus und die weiter steigenden Infektionszahlen führen dazu, dass weiterhin viele Menschen zu den Teststationen gehen. Im Landkreis Hof gibt es jetzt neue Teststellen.

Seit Anfang des Monats gibt es eine Schnellteststation in Berg am Autohof auf dem Gelände eines Abschleppdienstes.

Seit gestern hat die die Station „Nicks Schnelltest“ am Kaufland in Hof geöffnet.

Ab heute könnt ihr euch auch in Feilitzsch testen lassen. Die Station in der Weidigstraße betreibt die Luitpold-Apotheke, die auch andere Teststellen in der Region organisiert.

Morgen gibt es eine weitere neue Teststelle. Am Bahnhof Neuhof in Hof startet die „Speed Teststation“. Dort werden auch Kinder ab drei Jahren getestet.

Die neuen Teststellen im Überblick:

„Nicks Schnelltest“ am Kaufland-Parkplatz in Hof (Hans-Böckler-Str. 19)

Es werden dort auch Kinder ab 6 Jahren getestet.

Testzeiten:

Montag bis Samstag 6:00 bis 14:00 Uhr und 15:00 bis 20:00 Uhr

Sonntag geschlossen

Teststelle in Feilitzsch (Weidigstraße 28)

Testzeiten:

Montag bis Freitag: 7:00 bis 10:00 Uhr und 17:00 bis 18:30 Uhr

Samstag: 9:00 bis 11:00 Uhr

Schnellteststation in Berg am Autohof (Sieggrubenstr. 1)

Dort werden auch Kinder ab 6 Jahren getestet.

Testzeiten:

Montag bis Freitag: 07:00 bis 19:00 Uhr

Sonntag: 14:00 bis 19:00 Uhr

Ab 28.01.22:

„Speed Teststation“ am Bahnhof Neuhof (Nailaer Str. 2c)

Dort werden auch Kinder ab 3 Jahren getestet.

Testzeiten:

Montag bis Freitag: 7:00 bis 20:00 Uhr

Samstag, Sonntag, Feiertage: 10:00 bis 20:00 Uhr

Alle weiteren Teststationen im Landkreis Hof findet ihr auch hier.