Landkreis Hof: Kreistag entscheidet über Erhöhung der Müllgebühren

Ab dem kommenden Jahr müssen die Menschen im Landkreis Hof mehr für die Müllentsorgung bezahlen. Das will der Kreistag in seiner heutigen Sitzung am Vormittag beschließen. Ab dem 01. Januar sollen die Müllgebühren steigen – um jeweils 30 Prozent. Den Plan hatte Landrat Oliver Bär bereits vor einem Monat angekündigt. Auch die Stadt Hof hat bereits eine Erhöhung der Müllgebühr um 23 Prozent ab dem kommendem Jahr beschlossen. In der heutigen Kreistags-Sitzung soll auch eine mögliche Einführung der gelben Tonne im Landkreis Hof Thema sein.