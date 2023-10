Landkreis Hof: Kreisjugendparlament beschäftigt sich mit Sucht und Mobbing

Seit 2019 gibt es im Landkreis Hof ein Jugendparlament. Das beschäftigt sich mit Themen, die vor allem für Jugendliche wichtig sind und erarbeitet Lösungen, die sie dem Kreistag präsentieren. In seiner jüngsten Sitzung hat sich das Kreisjugendparlament mit den Themen Sucht und Mobbing beschäftigt.

Bisher bietet eine Expertin der Kripo Hof Suchtpräventionstage an weiterführenden Schulen an. Weil das Problem immer größer wird, hat das Kreisjugendparlament darüber diskutiert Suchtpräventionstage auch für jüngere Kinder anzubieten. Um bei der Aufklärung zu helfen, könnte zum Beispiel eine unterstützende Stelle auf Mini-Job-Basis geschaffen werden. Dafür haben die Mitglieder finanzielle Unterstützung zugesagt. Das Kreisjugendparlament hat auch über Maßnahmen diskutiert, um Eltern und Kinder für das Thema Mobbing zu sensibilisieren. Eine Arbeitsgruppe des Parlaments könnte beispielsweise selbst Aufklärungsarbeit an Schulen leisten.