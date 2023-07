Eltern sein, das ist auch mit vielen Herausforderungen verbunden. Der Landkreis Hof bietet die Kursreihe „Elternführerschein“ an. Heute findet ab 19 Uhr wieder so ein Kurs statt. Dabei geht es um die Themen Entwicklung und Erziehung. Location ist das Familienzentrum Mütterclub in Hof.

Anmeldung über:

Nicole Vogel

Sozialpädagogin, Schwangerenberatung am Gesundheitsamt

Telefon: 09281/72119

Mail: nicole.vogel@landkreis-hof.de