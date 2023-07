Landkreis Hof: Kinder können sich Sommerferien-Pass abholen

In drei Wochen sind die Schüler in Bayern schon in den Sommerferien. Die Kommunale Jugendarbeit im Landkreis Hof bietet auch dieses Jahr wieder den Sommerferien-Pass an. Den könnt ihr euch ab heute in den Gemeindeverwaltungen des Landkreises Hof abholen. Der Pass ist für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren gedacht. Er beinhaltet über 120 Angebote. Zum Beispiel bekommt ihr freien Eintritt in Freibäder in Stadt und Landkreis Hof. Aber auch der Eintritt für einige Freizeitparks ist vergünstigt. Eine Übersicht findet ihr hier.